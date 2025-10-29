Celebran a San Judas Tadeo en Iglesia de San Hipólito

Devotos a San Judas Tadeo llegaron desde las primeras horas de este martes a las inmediaciones de la iglesia de San Hipólito, en la colonia Guerrero.

Como cada 28 de octubre, los fieles al llamado “santo de las causas difíciles” llegaron para dar gracias o para pedir ayuda.

Los creyentes le llevan música, juegos pirotécnicos y pagan mandas, por lo que la zona lució con bastante afluencia de personas.

Algunas personas asistieron vestidos con el atuendo, otros con una figura, con un cuadro o una prenda con la imagen de San Judas.