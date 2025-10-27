Celebran alza de la calificación de Pemex

La elevación de calificación crediticia en Fitch Ratings de B a BB es “reflejo de confianza internacional en Pemex”, afirmaron diputados de Morena.

En un comunicado tras la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, ante la Comisión de Energía, los congresistas destacaron la implementación del “Derecho Petrolero para el Bienestar”, que afirmaron, “ha permitido reducir la carga fiscal, liberar recursos para inversión productiva, pago a proveedores y reducción de deuda”.

“Como resultado, Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Pemex de B+ a BB con perspectiva estable, un avance de dos escalones, impulsado por la Estrategia de Capitalización y Financiamiento 2025-2030, que incluye la colocación de Notas Pre-Capitalizadas por 12 mil millones de dólares”, indicó la diputada Adriana Quiroz Gallegos.

La integrante de la Comisión de Energía subrayó que la integración de Pemex como una sola empresa pública, eliminando el modelo fragmentado, ha fortalecido la gobernanza interna y la transparencia en el uso de los recursos públicos.