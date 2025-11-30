Celebran cambios a la Ley de Aguas

Luego de que la iniciativa presidencial de reforma a la Ley General de Aguas tuvo modificaciones en la Cámara de Diputados, productores del campo celebraron estos cambios.

El viernes, agricultores asistieron a la Cámara de Diputados y celebraron “un buen trabajo” pese a que no fue fácil. “No querían resolver las propuestas de nosotros, se les hacían demasiado”.

“Pero gracias a ustedes, gracias a la presión que estaban haciendo en puentes y carreteras, se pudo rendir este gobierno, lo hicimos que se rindiera, y más bien lo hicieron que se rindiera ustedes. Ahorita ya está en el Congreso, que la semana que entra ya sería una ley. Sí se reformó, pero se reformó a favor de nosotros, no quedó nada mal porque nosotros la estuvimos revisando y modificando bajo nuestra vigilancia”.

Indicaron que se logró que el gobierno se comprometiera a discutir cómo asegurar que el agua siempre esté al servicio de la producción de alimentos en el país.

Ante los bloqueos que mantenían en distintos puntos del país en conjunto con transportistas, y tras las mesas con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación (Segob), el Movimiento Agrícola Campesino, la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano destacaron que “el agua fue clave”.

Refirieron que el subdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Aaron Mastache, se sentó en la mesa de negociación y escuchó sus exigencias.

“Entregamos propuestas para la nueva Ley de Aguas Nacionales para blindar un punto: el uso del agua para producir comida (agricultura) debe ser indivisible y estratégico.

“Claro y fuerte: no vamos a permitir que el agua del campo se use para otros fines mientras el pueblo necesita alimentos. ¡La comida y el agua van juntas!”, explicaron.

“¡La lucha por el agua es la lucha por la comida! ¡No daremos tregua!”, expresaron los productores del campo.

En tanto, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, indicó que son cerca de 50 modificaciones de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento.