Celebran cifra récord de empleos formales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró que en octubre se registraron 23 millones 88 mil 353 empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa la cifra máxima en toda la historia.

“Les puedo adelantar que llegamos a una cifra máxima de empleos formales en este mes que pasó, el mes de octubre, 23 millones 88 mil 353, la cifra máxima de toda la historia. Entre septiembre y octubre un crecimiento de 161 mil empleos formales, en lo que va del año un crecimiento de 571 mil 277 empleos formales y una variación anual respecto a octubre de 2025, 1.3 por ciento”, puntualizó en la conferencia matutina: Las mañaneras del pueblo.

El aumento mensual representa una variación de 0.7 por ciento entre septiembre y octubre de 2026, mientras que entre enero y octubre de este año es un incremento de 2.5 por ciento.

Destacó que a México le va bien en todos los ámbitos económicos y muestra de ello es que el Banco de México (Banxico) recortó su tasa de interés.

Descarta eliminar el efectivo con Ley de Economía Digital

En otro tema, descartó que la nueva Ley de Economía Digital implique eliminar el uso de efectivo en México o imponer pagos electrónicos en los establecimientos comerciales; sin embargo, adelantó que su gobierno busca que las gasolineras dejen de recibir dinero en efectivo.

Cuestionada sobre las críticas de especialistas que consideran que esta legislación podría ser inconstitucional y representar un mecanismo de control político y social, la mandataria federal aseguró que el objetivo es impulsar gradualmente los pagos digitales.

“No, el efectivo no se va a quitar. Se va a ir impulsando que poco a poco haya mayor número de pagos digitales”, afirmó.

Explicó que uno de los sectores donde se busca acelerar esta transición es el de las gasolineras, pues permitirá fortalecer la trazabilidad del combustible desde su producción o importación hasta su venta, además de combatir el huachicol y la importación ilegal de hidrocarburos.

“En el caso de la gasolinera sí queremos que se elimine completamente el efectivo”, subrayó.

Pide al INE atender paro de trabajadores de módulos

Así también, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) atender las manifestaciones y el paro de trabajadores de los módulos de atención ciudadana, quienes protestan por sus condiciones laborales y salarios.

Cuestionada sobre las protestas de empleados que perciben entre cinco mil y nueve mil pesos, la Mandataria federal indicó que el órgano electoral debe garantizarles condiciones laborales adecuadas.

Por otra parte, sobre las investigaciones relacionadas con la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, y la posibilidad de que exista un acuerdo para evitar que enfrente un proceso penal, Sheinbaum sostuvo que corresponde a las autoridades determinar si existen elementos para proceder.

Habló sobre el tema de robo a transporte de carga

Por otro lado, reconoció que el robo al transporte de carga se ha desplazado hacia carreteras estatales, luego de que, aseguró, este delito disminuyó en los tramos donde el Gobierno Federal implementó la estrategia Robo Cero.

La mandataria federal señaló que los operativos de seguridad han permitido reducir la incidencia delictiva en determinadas vías federales; sin embargo, reconoció que ahora los robos se presentan en carreteras bajo jurisdicción de los gobiernos estatales.

Ante esta situación, indicó que es necesario fortalecer la coordinación entre las autoridades locales y la Guardia Nacional para ampliar las acciones de vigilancia y protección a los transportistas y sus mercancías.