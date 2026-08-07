Celebran detención de Ángel Aguirre

La dirigencia nacional de Morena celebró la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y aseguró que representa un paso clave en la lucha por la verdad y justicia para las madres y los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, localizada en Ayotzinapa.

“Hacemos un llamado al PRIANRD, a que ningún actor político vuelva a apostar por el encubrimiento o la descalificación de las investigaciones. No podemos olvidar nunca la llamada ‘verdad histórica’ que se convirtió en símbolo del régimen priista que prefirió ocultar los hechos antes que esclarecerlos”, señaló a través de un comunicado.

“No obstante, ahora gracias al análisis permanente de las investigaciones y al compromiso del Estado mexicano con la verdad, se continúa avanzando para que ningún responsable de este terrible caso quede impune”, indicó dicho partido político.

Diputados piden esclarecer caso

Así también, diputados de Morena y del PAN pidieron que con la aprehensión del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, se esclarezca la desaparición de los 43 normalistas mediante una investigación rigurosa y el debido proceso.

El diputado morenista y sobreviviente de Ayotzinapa, Manuel Vázquez Arellano, afirmó que el mandatario estatal incurrió en irregularidades en el caso de desaparición de sus compañeros, ocurrida en septiembre de 2014.

Confió en que con la detención de Aguirre se resuelva el caso y se encuentre a otros posibles responsables de la desaparición de 43 normalistas.

A casi 12 años, padres esperan respuesta

Por su parte, el diputado panista, Héctor Saúl Téllez, señaló que la detención de Ángel Aguirre “debe contribuir al esclarecimiento de la verdad y no a la construcción de narrativas”.

“Después de 12 años, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos aún esperan respuestas. La administración de justicia no debe ser selectiva ni partidista”, declaró.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dijo que espera que la detención del exfuncionario no se use como un distractor de otros temas políticos, sino que sea parte del proceso con el fin de que se conozca el paradero de los normalistas desaparecidos.

“Ojalá y no sea, evidentemente, un tema político o un distractor, sino más bien justicia para las familias”, comentó.