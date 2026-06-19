Celebran fin de la pausa entre México y España

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, celebró que “la injustificada pausa autoimpuesta” en la relación entre México y España finalmente esté por terminar con la visita del rey Felipe VI a nuestro país.

Interlocución

En conferencia de prensa anunció que, en el mismo sentido, se ha reiniciado la interlocución institucional para llevar a cabo la reunión interparlamentaria entre ambas naciones durante la primera semana de agosto de 2026.

“México y España comparten historia, lengua, cultura, inversiones, cooperación y futuro. Por eso, celebro que se abra una nueva etapa de diálogo, respeto y colaboración”, destacó.

Llaman a tender puentes

Dijo que la diplomacia parlamentaria debe servir para tender puentes, no para levantar muros, al tiempo que dio la bienvenida al rey Felipe VI y a la presidenta del Congreso de los Diputados de España, Francia Armengol, así como a sus compañeras y compañeros diputados de todas las fuerzas políticas a la próxima reunión interparlamentaria.