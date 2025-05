Celebran freno a impuesto de EE. UU. a remesas

Senadores de oposición celebraron el revés que sufrió el programa presupuestal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluye 5 % de impuesto a remesas de migrantes, pero advirtieron que la iniciativa no está muerta en el Congreso del vecino país. Manuel Añorve, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, consideró que “en México no debemos lanzar campanas al vuelo, porque en cualquier momento este proyecto se puede retomar en el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes”. El revés que se dio por la suma de republicanos a los demócratas, enfatizó, “entiendo que fue 22-16 la diferencia, no es algo que tengamos que cantar victoria, porque seguramente seguirá el cabildeo entre ellos para lograr este tema y un paquete fiscal, que es lo que propone el presidente Donald Trump. No hay que cantar victoria, no hay que tirar campanas al vuelo. Pareciera que el Gobierno Federal festeja como si fuera un gran triunfo. Hay que ser prudentes, hay que ser mesurados, hay qu