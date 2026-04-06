Celebran la Pascua con representación religiosa

Ayer domingo 5 de abril, la comunidad religiosa celebró el último día de la Semana Santa 2026, el Domingo de Resurrección, también conocido como Domingo de Pascua. Es la celebración más importante de la comunidad creyente. Este es el momento que le da sentido a todo lo ocurrido en los días pasados. La crucifixión ya no es el final y se vuelve solo un paso más dentro de la historia divina.

En México, para celebrar la Pascua se enciende el Cirio Pascual que representa a Cristo resucitado, luz del mundo y vencedor del pecado y de la muerte. También se hacen misas especiales, procesiones y/o reuniones familiares, usualmente con comida típica de la región.