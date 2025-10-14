Celebran liberación de Matan Zangauker

En el marco de liberación de rehenes entre Israel y Hamás, la embajada israelí en México celebró que Matan Zangauker fue liberado.

La semana pasada, la embajadora de Israel en México, Etna Kranz Neiger, informó que sería liberado Matan Zangauker, novio de la israelí-mexicana Ilana Gritzewsky.

“Su liberación fue posible gracias a la entrada en vigor del acuerdo de alto al fuego impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump”, dijo esa representación diplomática.

El 7 de octubre de 2023, Ilana y Matan fueron secuestrados en su hogar en el kibutz Nir Oz, durante el ataque perpetrado por Hamás, considerada por Israel como organización terrorista.

Recordó que Matan e Iana fueron llevados por separado a Gaza, y ella fue liberada tras 50 días de cautiverio.

“Hoy, tras 738 días, Ilana y Matan se reencuentran”, dijo la embajada de Israel.

Apenas en agosto, Ilana celebró una boda simbólica en la denominada Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, con su pareja, Matan Zangauker, quien seguía cautivo en la franja de Gaza.

Los secuestrados, refirió la embajada de Israel, fueron entregados por Hamás a la Cruz Roja Internacional y trasladados a territorio israelí, donde se reencontraron con sus familias antes de ser llevados al hospital para una evaluación médica.