Celebran México y Francia 200 años de relación

De cara a la firma del Acuerdo Global Modernizado y al reconocer la historia compartida de México y Francia como “profunda y multifacética”, el canciller Roberto Velasco indicó que ambos países han transformado su “amistad histórica” en una alianza estratégica dinámica, “con una agenda concreta y resultados tangibles”.

Durante la celebración del Bicentenario de Relaciones México-Francia, adoptaron el Plan de Acción Modernizado para la Asociación Estratégica luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en noviembre del año pasado al presidente Emmanuel Macron en territorio mexicano.

Plan de Acción

Velasco expuso que este Plan tiene su estructura en tres grandes ejes: el diálogo político y estratégico en el que se profundizarán temas globales como la acción climática, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la gobernanza de la inteligencia artificial.

El segundo eje es la cooperación económica e industrial para fortalecer sectores estratégicos alineados con el Plan México y el Plan Francia 2030, y utilizando el Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea “como una plataforma fundamental”. “Relanzaremos el Consejo Estratégico franco-mexicano y daremos continuidad al Diálogo Económico y Financiero de Alto Nivel”, dijo.

Cooperación

Como tercer eje, señaló el titular de la SRE la cooperación técnica, cultural y educativa. “Priorizaremos el intercambio académico y artístico, la innovación agrícola, la transición energética justa y el desarrollo de infraestructura de transporte sostenible”.

“Hace 200 años, México y Francia iniciaron un diálogo entre naciones que ha forjado una historia profunda y compleja”