Celebran nueva prueba a aspirantes de la UNAM

Diputados y senadores del PRI, PAN, Morena y MC celebraron el anuncio del Comité Técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acerca de la aplicación de un examen de control a aspirantes de forma presencial, después de la detección de anomalías durante su aplicación en línea.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, comentó que se debe respetar la autonomía de la UNAM y apoyar lo que decida.

“Las decisiones de si se repiten los exámenes, si hay algunos otros mecanismos, son de los universitarios y hay que respetar la autonomía universitaria y no hay que caer en la tentación de nosotros o alguien interferir en esas decisiones”, dijo.

Consideró que, en caso de que existan padres de familia que recurran a un amparo con la finalidad de que se respeten los resultados originales del examen, también están es su derecho.

No había otra posibilidad de resarcir el error

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Chimal García, señaló que no había otra posibilidad de resarcir el error que fuera con la repetición del examen.

“Luego de que se evidenciaron muchos casos donde alumnos luego de tanto esfuerzo, habían conseguido puntajes que en otros años habría sido normal, pero por alguna razón se les atravesó la trampa o mejor dicho, alguien hizo trampa. Muchos jóvenes quedaron fuera, así que enhorabuena para la universidad que hoy reconoce y va por una nueva aplicación del examen”, declaró.

La diputada panista Paulina Rubio comentó que ahora, los jóvenes que intentan regresar se enfrentarán a una nueva presión para estar en la máxima casa de estudios.

Una solución adecuada: Monreal

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, aseguró que no se resuelve el problema de fondo, pero es una solución adecuada.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, señaló que repetir en modalidad presencial el examen para ingresar a la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) otorga certeza a los aspirantes.

También reconoció al rector Leonardo Lomelí Vanegas por aceptar las recomendaciones de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.