Celebran presencia de CSP en sorteo

La participación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el sorteo del Mundial FIFA 2026 debe leerse como un mensaje de unidad, confianza y certeza, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Agregó que el evento generará una derrama económica y la “presencia de la presidenta Sheinbaum en el sorteo marca el arranque político de esa gran tarea”.

En un comunicado, el presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, dijo que impulsará la campaña un “Mundial muy mexicano”, para que el evento se traduzca en empleo, inversión y crecimiento para millones de negocios familiares.

Comentó que el Mundial de Fútbol es un evento que contribuirá a la reactivación económica, además de ser “causa nacional que trasciende colores y une a las familias, a las empresas y a las comunidades en torno al deporte, al turismo (...)”.

Recordó que estiman que la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría generar una derrama económica de más de 65 mil millones de pesos (mdp) (equivalentes a tres mil millones de dólares), así como 12 mil empleos temporales.

El presidente de la Concanaco-Servytur añadió que “el Mundial 2026 es una oportunidad histórica para que la derrama económica llegue a las colonias, barrios, corredores turísticos y centros históricos de todo el país”.

Comentó que tienen un plan de trabajo para aprovechar el evento, por lo que instalará una mesa de trabajo nacional con las cámaras de comercio, servicios y turismo de las tres sedes mundialistas (CDMX, Guadalajara y Monterrey) y los centros de entrenamiento (Puebla, Torreón, Querétaro, Pachuca, Cancún, Toluca y Tijuana).