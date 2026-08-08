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NacionalNación

Celebran reanudación de relación México-Perú

Agosto 08 del 2026

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, expresó su beneplácito ante la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y Perú, donde de forma reciente Keiko Fujimori fue electa como presidenta.

El gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con el país el pasado 3 de noviembre de 2025, debido a que las autoridades mexicanas le otorgaron asilo político a Betssy Chávez, exprimera ministra durante el mandato del destituido expresidente de Perú, Pedro Castillo.

Valores de diálogo

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Castillo destacó los valores del diálogo y de la cooperación como pilares con el fin de fortalecer la unidad entre los pueblos.

“Celebro la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y Perú. El diálogo y la cooperación, con pleno respeto al derecho internacional, son el camino para fortalecer los lazos entre nuestros pueblos y consolidar la integración de América Latina”, comentó.

El respaldo de la senadora por Morena se da después de que los gobiernos de México y Perú anunciaron en un comunicado conjunto que, luego de cuatro años acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, hecho que fue confirmado también por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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