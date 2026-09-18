Celebran renuncia de Jorge Alberto Zavala

El Partido Acción Nacional celebró la renuncia de Jorge Alberto Zavala Frías como secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), luego de los señalamientos realizados por la dirigencia estatal del PAN sobre hechos que, a juicio del partido, comprometían la imparcialidad que debe regir la actuación de cualquier autoridad electoral.

Acción Nacional sostuvo que la neutralidad de los organismos electorales es indispensable para garantizar confianza, certeza y equidad en los procesos democráticos, particularmente de cara al proceso electoral 2026-2027.

En un comunicado, la dirigencia nacional del PAN sostuvo que la independencia de los árbitros electorales no puede quedar sujeta a simpatías partidistas ni a intereses políticos, y reiteró que vigilará permanentemente la actuación de las autoridades encargadas de organizar los comicios.

La presidenta del PAN en Tabasco, Kathia Bolio Pinelo, señaló que el hecho en el que se vio involucrado Zavala Frías, al compartir propaganda de Daniel Casasús, aspirante a una candidatura de Morena y cercano a Andy López Beltrán, no debía normalizarse ni quedar únicamente en una disculpa.