Celebran semana de la libertad de expresión

Diputados federales, locales, autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrantes de la asociación civil Artículo 19 celebraron la semana de la libertad de expresión.

En la jornada, impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés y realizada en San Luis Potosí, se abordaron los retos del periodismo y la libertad de expresión en la actualidad.

Dicha organización no gubernamental presentó un análisis y recomendaciones con el objeto de lograr la protección de este derecho fundamental. Entre los aspectos más relevantes destacaron: la libertad de expresión como un derecho amplio y reforzado por su función democrática; la necesidad de una definición funcional de periodista que incluya a comunicadores digitales; la aplicación del test tripartito de limitaciones; el uso del derecho penal como última ratio; y el llamado a que el Estado no se erija como árbitro de la verdad.

Serrano Cortés afirmó que el Poder Legislativo defenderá siempre la libertad de expresión y los derechos fundamentales.

Como parte de los trabajos, también se desarrolló una conferencia magistral con los especialistas de la UNAM.

La presidenta de la Mesa Directiva potosina, Sara Rocha, reconoció la iniciativa del diputado Serrano Cortés, y aseveró que con dichos encuentros se reafirma la defensa de la libertad de expresión como un eje central de la agenda legislativa.