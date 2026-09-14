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NacionalNación

Celebrar fiestas patrias con responsabilidad

Septiembre 14 del 2026
Piden evitar la polarización, sobre todo que se avecinan fechas patrias. El Universal
Piden evitar la polarización, sobre todo que se avecinan fechas patrias. El Universal

La Iglesia católica llamó a celebrar fiestas patrias asumiendo la responsabilidad sobre el presente y el futuro del país, y afirmó que se deben comenzar a cumplir los deberes personales, familiares, laborales, cívicos, entre otros, “pues una nación se fortalece cuando sus habitantes se reconocen como parte de una misma historia y también como responsables unos de otros”.

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que “cuando decimos ‘¡Viva México!’, ese ‘viva’ también nos compromete. Nos llama a fortalecer la convivencia social, a insistir en la justicia, a construir un Estado de derecho sólido, a defender la verdad sin intereses ni privilegios y a buscar un progreso que ponga en el centro la dignidad de todas las personas!.

“El encuentro no elimina nuestras diferencias; les da un cauce común. Celebrar a México también significa asumir la tarea de volver a encontrarnos para construir juntos el país que queremos ser”, dijo.

Pluralidad mexicana

Señaló que México es resultado del encuentro de pueblos, culturas, lenguas, tradiciones, heridas y esperanzas, “pues somos una nación plural desde su origen. Por lo tanto, nuestra riqueza como país también nace de la capacidad de encontrarnos, aprender unos de otros y construir juntos”.

“A veces pareciera que perdemos esa enorme virtud, y entonces es fácil dividirnos, polarizar y buscar cualquier pretexto para priorizar las diferencias”, agregó.

Destacó que, frente a esa tendencia, estas fechas también pueden ayudar a recuperar la vocación de ser puente entre generaciones, entre las distintas realidades económicas y sociales, entre comunidades, regiones, culturas y, por supuesto, entre las distintas formas de pensar.

“La vida del otro también nos concierne. Su dolor, su dignidad, su esperanza y su futuro forman parte de nuestra responsabilidad. Es decir, somos interdependientes y nos necesitamos”, expresó.

“La paz de una familia está ligada a la paz de su comunidad, la seguridad de una persona se fortalece con la seguridad de quienes la rodean, y el desarrollo de una comunidad crece cuando también crecen las demás”, concluyó.

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