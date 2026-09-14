Celebrar fiestas patrias con responsabilidad

La Iglesia católica llamó a celebrar fiestas patrias asumiendo la responsabilidad sobre el presente y el futuro del país, y afirmó que se deben comenzar a cumplir los deberes personales, familiares, laborales, cívicos, entre otros, “pues una nación se fortalece cuando sus habitantes se reconocen como parte de una misma historia y también como responsables unos de otros”.

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que “cuando decimos ‘¡Viva México!’, ese ‘viva’ también nos compromete. Nos llama a fortalecer la convivencia social, a insistir en la justicia, a construir un Estado de derecho sólido, a defender la verdad sin intereses ni privilegios y a buscar un progreso que ponga en el centro la dignidad de todas las personas!.

“El encuentro no elimina nuestras diferencias; les da un cauce común. Celebrar a México también significa asumir la tarea de volver a encontrarnos para construir juntos el país que queremos ser”, dijo.

Pluralidad mexicana

Señaló que México es resultado del encuentro de pueblos, culturas, lenguas, tradiciones, heridas y esperanzas, “pues somos una nación plural desde su origen. Por lo tanto, nuestra riqueza como país también nace de la capacidad de encontrarnos, aprender unos de otros y construir juntos”.

“A veces pareciera que perdemos esa enorme virtud, y entonces es fácil dividirnos, polarizar y buscar cualquier pretexto para priorizar las diferencias”, agregó.

Destacó que, frente a esa tendencia, estas fechas también pueden ayudar a recuperar la vocación de ser puente entre generaciones, entre las distintas realidades económicas y sociales, entre comunidades, regiones, culturas y, por supuesto, entre las distintas formas de pensar.

“La vida del otro también nos concierne. Su dolor, su dignidad, su esperanza y su futuro forman parte de nuestra responsabilidad. Es decir, somos interdependientes y nos necesitamos”, expresó.

“La paz de una familia está ligada a la paz de su comunidad, la seguridad de una persona se fortalece con la seguridad de quienes la rodean, y el desarrollo de una comunidad crece cuando también crecen las demás”, concluyó.