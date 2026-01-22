Celia Maya presenta primer informe a cargo del TDJ

Celia Maya García aseguró que “nunca ha sido propósito” del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que encabeza, manipular las sentencias sino supervisar que las decisiones de los jueces y magistrados federales se apaguen a derecho.

La magistrada dijo que desde su creación, en septiembre del año pasado, el órgano colegiado fue objeto de críticas “infundadas” y se le señaló como una instancia destinada a manipular la cosa juzgada y condicionar la independencia judicial.

Críticas

Sin embargo, al presentar el miércoles un informe de sus primeros tres meses al frente del Tribunal de Disciplina Judicial, Maya García aseveró que han dejado claro que la tarea del órgano es vigilar el desempeño de quienes imparten justicia.

