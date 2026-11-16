Cendis, más benéficos que algunos partidos

Esta semana en la Cámara de Diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 por un monto total de 10.6 billones de pesos, lo cual representa un incremento real de 1.3 % respecto al año pasado.

No puede ser mejor noticia el alza con que contará el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para continuar beneficiando a las y los mexicanos.

Este presupuesto también trajo beneficios para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), que, dicho sea de paso, han dado más a México que algunos partidos políticos.

Los Cendis son instituciones educativas públicas dedicadas al cuidado, bienestar y educación inicial y preescolar de niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los 5 años y 11 meses de edad. Actualmente existen 82 Cendis en 15 estados de la República, que atienden y benefician a más de 15 mil familias.

El objetivo de estos centros es la promoción de un desarrollo integral de los menores mediante la estimulación temprana, el aprendizaje, la socialización y el cuidado de su salud física y emocional; además, constituyen un apoyo invaluable, pues sus servicios están destinados a personas no derechohabientes, constituyendo principalmente un respaldo para madres, padres y tutores trabajadores permitiéndoles laborar o estudiar con la certeza de que sus hijos están en un entorno seguro.

El aumento de recursos para los Cendis en este PEF 2027 fue de mil 484 millones de pesos, los cuales serán bien recibidos y usados en estos 82 centros y una población de 15 mil 726 alumnos, entre lactantes, maternal y preescolar.

Hace 36 años los Cendis fueron un proyecto que ayudó a que la Constitución para que la educación inicial fuera una obligación, un derecho consagrado para las niñas y los niños.

De ser un proyecto hace casi 40 años, los Cendis hoy son una realidad que es de gran ayuda a 15 mil familias en la tarea de cuidados sin quitarles un solo peso y contando con toda la confianza de que sus hijos e hijas están en buenas manos, además de contar con alimentación y comedor diario, atención médica y psicológica, trabajo social y estimulación temprana y actividades de socialización.

El éxito ajeno y sobre todo lejano causa a algunos escozor y algunos partidos políticos se niegan a reconocer el beneficio a miles de familias.

Mucho han olvidado que este es un proyecto de nación para beneficiar a las mujeres que tienen hijos, por eso es positiva la ayuda que se pueda brindar al respecto.