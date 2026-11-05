Certifican a cuidadores de infancias con autismo

El Comité de Gestión por Competencias en Autismo entregó Certificados de Competencia Laboral del Estándar EC-1791 en materia de “Prestación de cuidados básicos a infancias con autismo entre 3 y 10 años que presentan mayores necesidades de apoyo”, el cual avala a los beneficiados en las labores de cuidado.

La iniciativa representa un “avance significativo” en la profesionalización de los cuidados y la atención de personas con autismo en México, según el Comité de Gestión por Competencias en Autismo, confirmado por la Asociación Regiomontana de Niños Autistas (Arena A.B.P.), la Universidad Autónoma del Estado de México, Domus Instituto de Autismo y presidido por Fundación Teletón.

Competencia

De acuerdo con un comunicado, el Estándar EC-1791 es el primero en su tipo en México y establece un referente para evaluar y certificar las competencias de cuidadores y personas acompañantes que participan en las rutinas y actividades cotidianas de niñas y niños con autismo.