Cesan a agente del MP en caso del asesinato de niño

Un agente del Ministerio Público fue cesado y otra agente del área de Género fue removida y puesta a disposición de las autoridades centrales, a raíz de las investigaciones sobre el caso del niño Fernando, quien fue hallado sin vida luego de que su madre reportara que le fue arrebatado en el municipio de Los Reyes La Paz.

Noemí, la madre del menor, aseguró que en el Centro de Justicia de la FGJEM al que acudió para denunciar el pasado 3 de agosto, no la atendieron para poder iniciar la carpeta de investigación, ya que una pareja le quitó al niño para exigirle el pago de un préstamo por mil pesos. Por tal motivo, la Fiscalía mexiquense cesó de sus funciones al servidor público que refirió a la madre del niño Fernando a otro Centro de Justicia.