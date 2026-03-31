Cesan a director y maestro tras polémica coreografía

Luego de que se viralizara en redes sociales un video donde estudiantes del Colegio de Bachilleres en Michoacán realizan una coreografía simulando ser sicarios, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ordenó el cese inmediato de la directora del plantel y del docente involucrado en la organización del evento.

El mandatario estatal calificó la actividad como “inapropiada” y señaló que se trata de una expresión que incurre en la apología del delito, por lo que instruyó tomar medidas firmes.

“Tomamos una decisión administrativa y hubo un cese fulminante de la directora y el maestro o maestra que organizaron este tema inapropiado, apológico de la delincuencia. Esto no puede suceder en Michoacán”, afirmó.

Ramírez Bedolla subrayó que en la entidad está prohibida cualquier manifestación que promueva la violencia o la delincuencia, y reiteró que su administración trabaja por la pacificación del estado.