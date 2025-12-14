César Duarte comparece en el penal Altiplano

César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, comparece nuevamente ante la jueza de control, María Jazmín Ambriz López, quien definirá si lo vincula o no a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), por un monto de 73 millones 925 mil 995.09 pesos, cometido de enero de 2012 a diciembre de 2016.

El expriista fue presentado el sábado en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Altiplano, Estado de México, para la continuación de la audiencia de imputación, luego de que se duplicara el plazo constitucional para que se determine su situación jurídica.

Durante la diligencia encabezada por la jueza Ambriz López, electa en la elección judicial de junio de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) desahogará al menos 100 datos de prueba contra Duarte Jáquez, entre ellos declaraciones fiscales, entrevistas, documentales públicas, dictámenes en materia de contabilidad, depósitos bancarios que suponen que el político chihuahuense por “si o a través de interpósita persona, durante el periodo de enero de dos mil doce a diciembre de dos mil dieciséis, pretendió ocultar el origen ilícito de 73´925,995.09 (setenta y tres millones novecientos veinticinco mil novecientos noventa y cinco pesos con nueve centavos, moneda nacional), de los 96´685,253.80 producto del peculado (noventa y seis millones seiscientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y tres pesos con ochenta centavos, moneda nacional), a sabiendas de lo anterior, sin poderse acreditar su legítima procedencia, empleando el sistema financiero nacional, mediante las siguientes operaciones:

Lo anterior, a través de las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte, Pavimentos y Servicios El Parral, Hidroponia El Parral, Ganadera El Saucito Balleza, S.P.R. de R.L. de C.V, donde su esposa Bertha Olga Gómez Fong era socia mayoritaria y representante legal.