César Duarte se queja contra juez

Un Tribunal Colegiado admitió a trámite una queja de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, preso en el penal del Altiplano por presunto lavado de dinero durante su administración (2010-2016), contra la resolución de un juez de amparo que le negó la libertad.

En acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración de Justicia (OAJ), el Segundo Tribunal Colegiado dio entrada a la impugnación turnada a la magistrada Alma Jeanina Córdova Díaz, quien elaborará el proyecto de resolución correspondiente en el que propondrá al pleno de magistrados si confirma la resolución o la modifica.

En diciembre pasado, el exmandatario presentó una demanda de amparo en la que solicitó al juez Primero de Distrito en materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, Alejandro Latorre Lozano, la suspensión provisional, con efectos restitutorios, es decir, que se ordenara su libertad.

Sin embargo, el juez Latorre Lozano determinó que “no es dable” otorgar la medida cautelar solicitada, ya que Duarte Jáquez está procesado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, un delito que amerita prisión preventiva oficiosa.

Ante ello, el exmandatario tramitó una queja que por el momento fue admitida a trámite por el Segundo Tribunal Colegiado.