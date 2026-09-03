Ceuta no se vende, gritan manifestantes

De Ceuta a Madrid, de Valencia a Sevilla y Barcelona, miles de españoles manifestaron se en el Día de Ceuta, tradicionalmente dedicado a la ciudad autónoma el 2 de septiembre, en sentido de solidaridad con el enclave español en Marruecos.

Al menos 300 las concentraciones en todo el país convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias —presidida por el Partido Popular (PP)— para expresar solidaridad con la ciudad y exigir una respuesta a la crisis.

En Ceuta, la manifestación fue una de las más multitudinarias de los últimos años; miles de personas recorrieron el centro de la ciudad —ondeando banderas de España y de la región— al grito de “Ceuta no se vende; Ceuta se defiende”.

De forma paralela, otra marcha se dirigió hacia la frontera con Marruecos para exigir el retorno de los migrantes que ingresaron ilegalmente en el mes de julio.