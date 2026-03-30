CFE y 300 brigadistas buscan a mineros

Especialistas de la Comisión Federal de Electricidad se sumaron a las labores de rescate de cuatro mineros atrapados en el municipio de El Rosario, Sinaloa, en donde un puesto de mando se coordina a 300 brigadistas que realizan maniobras de localización a 300 metros de profundidad en un piso lodoso.

Las autoridades federales dieron a conocer que el objetivo central de estas jornadas de trabajos las 24 horas del día, es avanzar 1.5 kilómetros, sobre rampas habilitadas y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda de la mina Santa fe, donde se presume se encuentra los mineros atrapados.

La Coordinación Nacional de Protección Civil se informó que, para garantizar la seguridad de los rescatistas se puso en práctica un proyecto de estabilización de posibles caídas estructurales mediante una mezcla térmica con cemento, acción que se reforzará con el uso de resina expansiva.

Las áreas de Geología de la empresa Industrial Minera Sinaloa supervisa en forma rigurosa cada una de las fases de excavación, en las que se cuenta con un sistema de alarma que opera durante todas las maniobras subterráneas para emitir avisos oportunos ante cualquier riesgo.

Para disminuir los niveles de agua de la mina, se continúa con un sistema de bombeo y ventilación, con trabajos coordinados por cuadrillas.