Chávez Jr. busca evitar detención con amparos

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que el boxeador Julio César Chávez Jr. ha presentado “cinco o seis amparos” para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a territorio mexicano, tras el proceso de extradición anunciado por el gobierno estadounidense.

“Amparo absoluto. Están solicitando un amparo para que no se le detenga. Hemos negado el amparo, porque no procede, porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder”, explicó el fiscal en conferencia de prensa este domingo.

De acuerdo con Gertz Manero, en 2019 el Departamento del Interior (DOI, por sus siglas en inglés) de EE. UU., a través de la embajada, presentó una denuncia por delincuencia organizada y tráfico de personas contra la familia Guzmán.

En dicha denuncia, detalló, se aportaron pruebas en el país del Norte para integrar una carpeta, donde se registraron responsabilidades de 13 personas, incluidas el hijo de Joaquín “el chapo” Guzmán Loera (Ovidio Guzmán), “el nini”, sicarios y cómplices de distintos niveles del Cártel de Sinaloa.

En 2023, dijo el titular de la FGR, entre las órdenes de aprehensión había una contra Julio César Chávez Jr., quien ese mismo año entró al país vecino con una visa de turista, pese a que las autoridades de dicho lugar tenían conocimiento de su situación penal.

“Se estableció en Estados Unidos. Se casó en los Estados Unidos, actuaba libre y absolutamente en territorio americano y ha estado ahí mientras nosotros hemos hecho, desde esa fecha y hasta el día el hoy, el requerimiento para que nos lo entreguen”, mencionó.

Por tanto, destacó que la Fiscalía General de la República ha hecho desde año y medio una serie de solicitudes y notificaciones al gobierno de EE. UU., que habían sido ignoradas hasta la detención de Chávez Jr. ocurrida el pasado miércoles 2 de julio.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo al deportista en Studio City, California, quien actualmente se encuentra en trámite de extradición.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que Chávez Jr. sostiene nexos con el Cártel de Sinaloa y tiene una orden de arresto vigente en México por su participación con el crimen organizado en tráfico de armamento de fuego, municiones y explosivos.