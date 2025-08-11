Chavira se destapa para presidir el Senado

Al afirmar que tiene la capacidad y el temple para presidir la Mesa Directiva del Senado, la morenista Guadalupe Chavira de la Rosa anunció su decisión de construir una candidatura de unidad para relevar en el cargo a Gerardo Fernández Noroña a partir del próximo 1 de septiembre.

Dijo que busca ser apoyada por todos los integrantes de su grupo parlamentario, pero en caso de que no se alcancen los acuerdos necesarios, está dispuesta a competir por el cargo en una elección interna con las senadoras Laura Itzel Castillo y Verónica Camino, quienes también han expresado su intención de encabezar los trabajos de la Mesa Directiva.

“Quien tenga mejores condiciones, es la que va a representar el Senado en estos tiempos. Si hubiese que tenerse que definir por un ejercicio democrático y de votación, yo creo que también es válido, cualquiera de los dos métodos”, puntualizó.

Chavira destacó que de lograr la presidencia del Senado será conciliadora y promoverá la pluralidad con todas las fuerzas políticas representadas en esa Cámara. “Tengo la experiencia y, por supuesto, el temple y el carácter de ser una mujer determinante, pero también ser una mujer conciliadora”, subrayó.

Además, reconoció que es fundamental impulsar la unidad dentro de la bancada de Morena, dejar atrás la confrontación y privilegiar los consensos, para “como grupo parlamentario, lograr un gran fortalecimiento y trazar una ruta que coloque al Senado de la República como uno de los garantes para lograr que la República Mexicana se transforme democráticamente”.