Chile celebrará segunda vuelta electoral

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la Presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre, con 40.3 % de los sufragios escrutados.

De acuerdo a los resultados preliminares del Servicio Electoral, la exministra comunista de Gabriel Boric obtiene 26.4 % de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico logra 24.4 %.

El resultado es bastante más ajustado de los que pronosticaban los sondeos antes de la veda electoral, que le daban a Jara una victoria por encima del 30 %.

“No dejen que el miedo congele sus corazones”, dijo Jara a sus simpatizantes, al celebrar su triunfo. “La democracia hay que cuidarla y valorarla. Nos costó mucho recuperarla para que hoy se ponga en riesgo”, añadió.

Espera Kast triunfar en segunda vuelta

Kast, consciente de que necesita el apoyo de los distintos partidos de derecha para triunfar en la segunda vuelta, llamó a la unidad.

“La unidad es fundamental y tenemos todavía un mes para seguir trabajando”.

La gran sorpresa de la noche es el populista de derechas Franco Parisi que, como en las presidenciales de 2021, va en tercer lugar, con el 18.4 % y un considerable avance en las regiones mineras del norte del país.

Los grandes perdedores de la jornada son el ultraderechista libertario Johannes Kaiser, a quien muchas encuestas colocaban incluso por encima de Kast, y la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, que van prácticamente empatados en cuarto lugar.

Matthei es la única que ya ha salido a reconocer los resultados y, en una escueta comparecencia, ha dicho que felicitará a Kast en persona, aunque se resiste a pedir públicamente su apoyo.

Los más de 15.6 millones de personas llamadas a votar también eligen a toda la Cámara de Diputados (155) y a 23 de los 25 senadores, unas elecciones cuyo conteo se iniciará tras el recuento de las presidenciales y en las que los sondeos pronostican un considerable avance del conservadurismo.