El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, abogaron hoy por profundizar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación económica, en momentos en que Ottawa enfrenta tensiones comerciales con Estados Unidos (EUA) y busca fortalecer sus vínculos con Pekín.

Los mandatarios se reunieron antes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y destacaron los avances de la asociación estratégica que acordaron impulsar este año.

“Mejorar y desarrollar las relaciones entre China y Canadá responde a los intereses de los pueblos de ambos países y contribuye a salvaguardar la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad mundiales”, afirmó Xi. “Es la elección correcta”, agregó.

Por su parte, Carney destacó el incremento de los intercambios bilaterales durante los últimos meses y celebró que exista ahora una “mayor previsibilidad y estabilidad” en las relaciones.

“La estabilización de nuestro acuerdo comercial bilateral demuestra cómo podemos trabajar juntos de manera más amplia y pragmática para resolver problemas”, sostuvo.

En enero, Xi y Carney alcanzaron un convenio que permitió reducir del 100 % al 6,1 % los aranceles canadienses sobre los vehículos eléctricos chinos, con una cuota inicial de hasta 49.000 unidades anuales, que aumentará progresivamente.

A cambio, Pekín aceptó reducir los gravámenes sobre productos agrícolas canadienses, incluida la canola.

Xi se reunió con Sheinbaum y Fujimori

Además, el presidente de China mantuvo reuniones por separado con presidentas; de México, Claudia Sheinbaum Pardo; y de Perú, Keiko Fujimori, en el marco de una serie de encuentros diplomáticos celebrados en Shenzhen, informó la portavoz de la cancillería china, Mao Ning, a través de la red social X.

Durante su encuentro con la mandataria mexicana, Xi expresó la disposición de Pekín a trabajar junto con México para impulsar las relaciones bilaterales hacia un desarrollo de mayor calidad.

El jefe de Estado chino también manifestó su interés en fortalecer la cooperación para construir una región de Asia-Pacífico caracterizada por la prosperidad, la estabilidad, la apertura y la integración, así como en promover un sistema de gobernanza global más justo y equitativo.

En la reunión con Fujimori, Xi destacó que este año se conmemora el 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el país asiático y Perú.