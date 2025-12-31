Chocan 2 trenes; reportan al menos 30 heridos

Dos trenes que llevaban turistas a la ciudadela de piedra inca de Machu Picchu, la joya del turismo de Perú, chocaron el martes dejando al menos 30 heridos, informó la policía.

La fiscalía confirmó la muerte de una persona. Se trata del maquinista de uno de los convoys que colisionaron frontalmente.

El general Julio Becerra, jefe de la región policial Cusco, donde se encuentra Machu Picchu, dijo a la prensa local que la colisión de los trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail se produjo por la tarde a la altura del distrito de Vilcabamba, en un sector cercano a un sitio arqueológico llamado Qoriwayrachina.

“Ha habido un choque (de) dos trenes y tenemos preliminarmente 15 heridos, uno de ellos de gravedad”, dijo Becerra desde el local policial ubicado en la ciudad de Cusco que está a unos 53 kilómetros de distancia de Machu Picchu.