chocan dos aeronaves cerca de un aeropuerto

Dos helicópteros chocaron la tarde del pasado miércoles cerca del aeropuerto de McMinnville, Oregon, y los carriles de una autopista quedaron cerrados por completo, informaron medios locales.

Según el medio KGW, todos los carriles de la autopista 233, tanto en dirección este como en dirección oeste, fueron cerrados a 1.6 kilómetros al oeste de Dayton tras el accidente.

Emergencia

La Agencia de Comunicaciones de Yamhill dijo que se recibió una llamada por “emergencia aérea”. Se desconoce cuántas personas se vieron afectadas.

El sheriff del condado de Yamhill, Sam Elliot, confirmó a KGW, a través de un correo electrónico, que se registró un “incidente relacionado con una aeronave”, pero no dio más detalles, dado que la investigación sigue en curso.