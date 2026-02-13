Chocan dos buques de guerra de EUA durante maniobra

Dos buques de la Marina de Estados Unidos colisionaron este jueves mientras realizaban una operación de reabastecimiento en el mar en aguas del Caribe, dejando al menos a dos tripulantes con heridas leves, informaron fuentes oficiales y medios internacionales.

El incidente ocurrió durante una maniobra de suministro entre buques en movimiento, una operación delicada en la que un destructor escolta y un buque de apoyo logístico deben navegar muy cerca uno del otro para transferir combustible y suministros.

Según el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el buque destructor USS Truxtun, de clase Arleigh Burke, y el buque de apoyo rápido USNS Supply sufrieron un impacto mientras se encontraban en esa maniobra, aunque ambos permanecen operativos y continúan navegando con normalidad. Las autoridades señalaron que la causa del choque aún está bajo investigación.

Los dos marineros que resultaron heridos recibieron atención médica y se encuentran “en condición estable”, según el comunicado oficial. Este tipo de operaciones en alta mar conllevan elevados riesgos debido a la proximidad de las naves.

El despliegue de ambos barcos forma parte de la presencia naval estadounidense en la región del Comando Sur, que incluye patrullas en el Caribe y cerca de Sudamérica en misiones de entrenamiento, apoyo logístico y operaciones de seguridad marítima en un contexto de tensiones internacionales y esfuerzos contra el narcotráfico.