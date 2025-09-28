Chocan dos embarcaciones de la Marina en el puerto

Dos embarcaciones tipo Defender de la Secretaría de Marina-Armada de México, colisionaron frente al malecón del puerto de Veracruz cuando realizaban prácticas para celebrar la conmemoración del 204 aniversario de la creación de dicha institución armada.

Docenas de turistas que observaban las prácticas aéreas y marítimas presenciaron el accidente de las dos embarcaciones, el cual dejó dos elementos de la Secretaría de Marina con heridas leves.

La Primera Región Naval confirmó las lesiones en dos de sus elementos, pero explicó que fueron atendidos por el propio personal de Sanidad Naval, sin que requirieran hospitalización.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Marina explicó que estas prácticas, por su naturaleza, implican determinados riesgos operativos, sin embargo, recordó que cuentan con protocolos de seguridad y atención inmediata para salvaguardar la integridad de su personal.

Durante las últimas horas, habitantes de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río y turistas han venido disfrutando de los ejercicios aéreos de navales previos a la ceremonia oficial del 204 aniversario de la creación de la Secretaría de Marina, la cual estará encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.