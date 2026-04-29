Chocan en el Senado por agentes de la CIA

La presunta violación a la soberanía nacional con la incursión en Chihuahua de agentes de Estados Unidos puede constituir el delito de traición a la patria, advierte el informe de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado de la República, luego de que la gobernadora de dicha entidad, María Eugenia Campos, declinó la invitación a reunirse con el fin de explicar la presencia de agentes extranjeros en México.

Al presentar el informe ante el pleno, el senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, recalcó que los hechos ocurridos en este estado el pasado 19 de abril “constituyen una transgresión de carácter constitucional de gran magnitud, al involucrar actos que presuntamente permitieron o toleraron la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, así como actuaciones de autoridades estatales fuera del marco competencial que la Constitución General de la República observa”.

Explicó que corresponde al Senado de la República, en ejercicio de su función como órgano de control político, representación federal y defensor del pacto constitucional, establecer con claridad que cualquier actuación de autoridades locales que comprometa la soberanía, invada competencias federales o ponga en riesgo la seguridad nacional, debe ser investigada exhaustivamente, y, en su caso, dar lugar a las responsabilidades políticas, administrativas o penales, en estricto apego al estado de derecho.

PAN y Morena chocan

La senadora del PAN, Lilly Téllez, celebró que la mandataria estatal “no cayó en la trampa de los cerdos de Morena que solo querían lincharla” y “creyeron que iban a engañar a la gobernadora que tiene los pantalones para enfrentar al crimen organizado”.

Minutos antes el expanista Javier Corral se burló de la ausencia de la gobernadora de Chihuahua: “Pues la valiente maestra que nos iba a dar clases de cómo combatir al narcotráfico no llegó”, dijo en referencia a los dichos del PAN de días anteriores.

Calificó como una “farsa”, “patraña” y “coartada” la creación de una unidad especializada para la investigación de los hechos.

Corral denunció un intento del gobierno de Chihuahua de construir una narrativa conveniente para tratar de cerrar el caso sin llegar al fondo del asunto.

En respuesta, Téllez acusó a Corral Jurado de haberse robado 100 millones de pesos del presupuesto cuando fue gobernador de Chihuahua.