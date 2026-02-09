Chocan en redes Luisa Alcalde y Salinas Pliego

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, se lanzó en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien acusó de que en el pasado “se desvivía en elogios” hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero que este apoyo se diluyó después de que no le condonaron sus deudas con el SAT y se le exigiera pagar.

En redes sociales, Alcalde Luján respondió al dueño de Grupo Salinas, quien afirmó que Morena es “el cártel criminal más poderoso de México”, el cual está presuntamente dirigido desde Macuspana, en Tabasco.

Ante estas acusaciones, la presidenta de Morena le recordó al empresario que, al inicio del sexenio de López Obrador, intentaba probar que lo había apoyado desde tiempo atrás. “¿Qué cambió? Sencillo: no le condonaron impuestos y se le obligó a pagar”, agregó.

En su mensaje, Luisa Alcalde señaló al dueño de TV Azteca de inventar narrativas, amplificadas artificialmente con bots y “estrategas de la ultraderecha conservadora”.

No obstante, le garantizó que “se seguirá topando con un pueblo informado, consciente y muy, pero muy politizado, que hoy, entre otras cosas, aplaude que no haya privilegios”.

“No ha habido impunidad: quien comete un delito o un acto de corrupción es investigado y enfrenta la justicia. Como decía López Obrador: ‘tonto es quien cree que el pueblo es tonto’. P.D. Le faltan 18 pagos”, culminó Luisa María Alcalde, en alusión al pago de Grupo Salinas al SAT, el cual se realizará en 18 parcialidades.

El autoproclamado “Tío Richie” aseguró la tarde ayer domingo que, para llegar a la presidencia, López Obrador supuestamente se alió con narcotraficantes de todo el país, quienes financiaron sus campañas electorales “tras haber perdido dos veces por la vía democrática”.

En su publicación, Salinas Pliego hizo un llamado a sacar adelante el país, pero advirtió que el “Cártel de Tabasco” no se irá por las buenas y se aferrará al poder con violencia y fraudes, con desenlaces fatales como el del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, “por atreverse a desafiarlos””.