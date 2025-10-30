Chocan legisladores por cancelación de EUA a vuelos

Diputadas y senadores de diversos grupos parlamentarios se confrontaron por la determinación del gobierno de los Estados Unidos de cancelar 13 rutas aéreas, desde los Aeropuertos de la Ciudad de México (AICM) y el Felipe Ángeles (AIFA) hacia ese país.

Mientras que los diputados morenistas calificaron la medida de “autoritaria”, los de oposición afirmaron que la determinación deriva del mal actuar del Gobierno Federal.

Saúl Téllez Hernández, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo que la crisis aérea actual, “es el resultado directo de la miopía y los caprichos del gobierno mexicano”. Consideró que la medida generará efectos negativos para las y los mexicanos.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, sostuvo que los lineamientos internacionales en materia de aeronáutica son muy claros, y México los violó.

En su oportunidad, Rubén Moreira, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que la cancelación derivó de haber violado pactos bilaterales que se tienen con Estados Unidos y las reglas del comercio.

Ricardo Monreal, coordinador parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que las medidas del gobierno de Donald Trump son autoritarias y deben revertirse.

Por su parte, en el Senado la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender 13 rutas aéreas comerciales y de carga hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles generó opiniones encontradas entre Morena y la oposición.

El senador Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, sostuvo que el AIFA es el capricho más grande del expresidente López Obrador y hoy queda demostrados que es un fracaso.