Chocan PAN Morena por detención de capo de Sinaloa

Diputados federales de oposición se confrontaron con sus homólogos de Morena, sobre la polémica en torno a una operación del FBI que llevó a la detención de “El Mayo” Zambada.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió que el gobierno de Estados Unidos mintió, al contrastar los dichos del entonces embajador Ken Salazar de que no hubo intervención estadounidense en la detención de “El Mayo”, con las recientes publicaciones del FBI atribuyéndose el operativo, la bancada del PAN sostuvo que la titular del Ejecutivo se convirtió en una defensora de “El Mayo”.

“A Sheinbaum le preocupa más la trampa que le puso el gobernador Rocha Moya y la operación ilegal de Estados Unidos en contra de su narco favorito, que todas las desapariciones forzadas en México”, declaró Federico Döring.

Paulina Rubio, diputada federal del PAN, aseguró que en lugar de preocuparse por el operativo en donde se capturó a “El Mayo” y se llevó a Estados Unidos, la presidenta debería ocuparse en conceder la detención con fines extradición de Rubén Rocha.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que las y los mexicanos deben de respaldar a la presidenta, tras la presunta intervención en suelo nacional del FBI para capturar a “El Mayo” sin avisar al Gobierno de México.

“Reconocer a la presidenta por expresar contundentemente una posición de defensa para la dignidad soberana y la república. Obviamente puede no gustar a los extranjeros, porque los extranjeros creen que la subordinación es la mejor forma de comportamiento de los países, y creo que la presidenta ahora ha roto ese molde y yo la respaldo y la apoyo”, declaró.