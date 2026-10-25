Chocan sobre minería ilegal en Nicaragua

China rechazó las acusaciones de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica sobre supuestas prácticas coercitivas de mineras chinas en Nicaragua y su vínculo con el aumento de la minería ilegal en territorio costarricense, aseguró que esas empresas no operan en la frontera ni en zonas cercanas, mientras que el gobierno nicaragüense respaldó la declaración de Beijing.

En un pronunciamiento, la Embajada de China en Nicaragua hizo mención a una publicación en la plataforma X de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, que, señaló, “acusa sin fundamento a empresas mineras chinas en Nicaragua de recurrir a prácticas coercitivas y vinculan sus actividades con la minería ilegal en Costa Rica”.

La legación china instó a la parte estadounidense “a respetar los hechos, abandonar las acusaciones infundadas y dejar de utilizar la cuestión minera para desacreditar la cooperación entre China y Nicaragua”.

Ilegalidad

“China se opone a cualquier intento de difamar a las empresas chinas mediante afirmaciones carentes de pruebas”, remarcó.

El viernes, la Embajada estadounidense en Costa Rica afirmó que la “minería china en Nicaragua implica un costo para Costa Rica”.

En Costa Rica también resaltó que “esta actividad ilegal ejerce una presión creciente en la frontera norte de Costa Rica” y dijo que “Estados Unidos respalda a Costa Rica en la protección de su frontera y en la lucha contra la minería ilegal”.