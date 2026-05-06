Chocan tren y pipa, deja dos muertos y un herido

Un accidente ferroviario registrado en la carretera estatal 100, a la altura del puente de Viborillas, dejó un saldo de dos personas fallecidas y una más gravemente lesionada, luego de la explosión de una pipa que transportaba diésel.

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que el siniestro se originó tras el impacto entre un tren y la unidad de carga, lo que provocó una fuerte explosión que movilizó a cuerpos de emergencia de distintos municipios.

“Hasta este momento se tiene una persona lesionada y, lamentablemente, dos fallecidos; fue una pipa la que se involucró en el cruce con el tren”, precisó.

De acuerdo con reportes de Protección Civil de El Marqués y Colón, en el percance también estuvo involucrada una camioneta. Personal prehospitalario brindó atención a un paciente con lesiones graves, quien será trasladado vía aérea por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para recibir atención especializada.

En el lugar laboraron elementos de la Policía Estatal (POES), corporaciones municipales de seguridad y movilidad de El Marqués y Colón, así como Protección Civil estatal y servicios aéreos, quienes continuaron con las maniobras durante varias horas para controlar la emergencia y realizar el levantamiento de los cuerpos.

Hasta este martes no se han dado a conocer las identidades de las víctimas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.