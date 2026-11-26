Siete personas murieron y cuatro más fueron detenidas durante un enfrentamiento entre elementos de la Defensa con presuntos delincuentes en los límites de Jalisco y Michoacán; de forma extraoficial se informó que los soldados desplegaron un operativo para capturar a William Álvarez, alias “El Maníaco”, presunto líder del grupo delictivo “Los Reyes”.

Aseguran armas

Los hechos ocurrieron la mañana de ayer miércoles en El Limoncito, Jilotlán de los Dolores, límites con Michoacán, donde además autoridades aseguraron varias armas y vehículos con blindaje artesanal.

Hasta ahora no se ha confirmado si el sujeto buscado fue localizado o si se encuentra entre las personas abatidas o arrestadas.

El operativo incluyó el apoyo de un helicóptero Cougar del ejército para dar cobertura de fuego desde el aire mientras los elementos en tierra se desplazaban.