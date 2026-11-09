Choque de trenes deja siete muertos

Al menos siete personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras el choque de dos trenes el domingo al sur de El Cairo, informaron las autoridades.

El percance ocurrió en el distrito de al-Ayyat, en la provincia de Giza, a unos 52 kilómetros (32 millas) al sur de la capital, cuando un tren que cubría la ruta entre Guiza y Fayum impactó por detrás a otro que se dirigía desde El Cairo hacia la ciudad de Asuán, en el sur del país.

El Ministerio de Salud informó de siete muertos y 112 personas que resultaron lesionadas y estaban siendo atendidas en hospitales de la región de Guiza.

El presidente Abdel Fatah al Sisi afirmó que seguía la situación “con gran preocupación” y ordenó una investigación urgente para “exigir responsabilidades a cualquiera que haya incurrido en negligencia”.