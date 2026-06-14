Choque entre camión y tráiler deja 6 muertos

El choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler dejó el saldo de seis personas muertas y doce lesionadas, en la carretera federal 57-D, en las inmediaciones de la comunidad de San Jerónimo, en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a instituciones de salud de la región, en donde son atendidas.

El accidente se registró a las 05:30 horas de ayer sábado 13 de junio y provocó el cierre de la vialidad y desplazamiento de corporaciones de seguridad y socorro de varios municipios.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado precisó que el accidente involucró a un autobús de pasajeros que salió del estado de Puebla con destino a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como a un tractocamión.

En una ficha informativa dio a conocer el reporte preliminar de víctimas.

Señaló que las autoridades mantienen labores de atención y seguimiento en la zona, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a la información oficial.