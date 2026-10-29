Choque entre dos trenes deja al menos 68 muertos

Ascienden a 68 los fallecidos en el accidente de dos trenes ocurrido hoy en Urda (Toledo), informó el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page.

Hay además 53 personas heridas ingresadas en hospitales, 15 de ellos en estado de gravedad.

Continúan las labores de rescate para buscar a fallecidos entre los amasijos de hierros en que quedaron convertidos dos vagones de un tren Iryo que se encontraba parado en la vía y un convoy del tren Alta Velocidad Española (AVE) de Renfe que lo embistió por detrás por un error humano.

Un total de 44 fallecidos viajaban en el tren Iryo y el resto en el tren AVE.

Temen que hayamás víctimas

El gobierno teme que haya más víctimas mortales a causa del choque de Renfe, con 397 pasajeros a bordo, y otro de la compañía italiana Iryo, con 147 pasajeros, en la línea entre Madrid y Andalucía, los cuales cayeron por un terraplén tras el choque.

El gobierno y los partidos políticos cancelaron su agenda, en la que figuraban actos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Posible fallo de sistema

Las primeras hipótesis del accidente ocurrido en Urda, 140 km al sur de Madrid, apuntan a un error humano tras un fallo del sistema de seguridad que hizo que se detuvieran varios trenes en la zona.

Después se les ordenó arrancar, pero el Iryo no pudo hacerlo y se quedó parado.

Un operario del centro de control de la estación madrileña de Atocha, según los primeros análisis, dio la orden por error al tren de Renfe de continuar pese a que el tren Iryo se encontraba en la vía. La “caja negra” del centro de regulación del tráfico ferroviario permitirá saber exactamente lo ocurrido.

Un superviviente de uno de los trenes relataba a la emisora Onda Cero que sintió un “golpe impresionante”.

maquinista recibió instrucción

Por otra parte, un trabajador del centro de control de Adif en Atocha pidió al maquinista del AVE 20280 “reanudar la marcha, al amparo del BSL; Bloqueo de Señalización Lateral con marcha normal”, minutos antes de embestir al Iryo 6087 en Urda (Toledo), según los audios a los que ha tenido acceso EFE.

En otra grabación, de la que no se distingue la hora a la que se produce, la maquinista del Iryo 6076 transmite al operario del centro de control de Adif que, tras la caída del sistema LZB, no le “está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB” y que “por eso” se encontraba “todavía detenida en la señal de entrada” de Urda, en Toledo.