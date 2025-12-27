Choque múltiple en la autopista deja 40 heridos

Por lo menos 40 personas resultaron heridas en una carambola de autos ocurrida sobre la autopista Córdoba-Veracruz.

En el accidente se vieron involucrados dos autobuses de pasajeros de empresas privadas, vehículos particulares y un camión cisterna que trasladaba una sustancia química de uso industrial.

Los reportes policiales señalan que fue durante la mañana del viernes cuando ocurrió el accidente que obligó al cierre total de la importante carretera. Elementos policiales estatales y federales, así como rescatistas acudieron a la zona para atender al menos a 40 heridos.

Cuatro personas fueron reportadas como graves, por lo que debieron ser trasladadas a hospitales de la zona.

Durante varias horas la circulación se vio afectada, dejando a cientos de automovilistas varados.

Autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.