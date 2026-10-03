Christa Pike inconsciente y conectada a un respirador

Christa Pike se encuentra inconsciente y conectada a un respirador tras un intento de ejecución fallido hace dos días, informó New York Times (NYT).

La mujer de 50 años quien tenía 18 cuando fue condenada a muerte por el asesinato de una coetánea, está intubada en un hospital de Nashville, de acuerdo con documentos judiciales presentados por sus abogados.

Christa sobrevivió a dos dosis de pentobarbital, el fármaco utilizado en el protocolo de inyección letal de Tennessee. “El personal del hospital trabaja para salvarle la vida y eliminar el pentobarbital de su organismo”, señalaron sus abogados.

“Cada vida es sagrada. Reconocemos tanto la gravedad de un delito como la dignidad humana intrínseca de la persona que lo comete. La justicia puede proteger a la sociedad y hacer que los individuos respondan por sus actos sin recurrir a quitar una vida humana”, declaró la Arquidiócesis de Chicago en relación con el caso de Christa Pike, condenada a muerte, sumándose así a llamamientos similares de otras diócesis estadounidenses.