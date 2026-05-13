CIA ha actuado varias veces dentro de México

CNN afirmó que la operación hecha por agentes de la CIA en Chihuahua es una de muchas que realiza en México, según el medio, en marzo durante la explosión de una camioneta al salir del AIFA fue un operativo facilitado por agentes contra integrantes de un cártel.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch rechazó la versión difundida de CNN y afirmó que la cooperación con Estados Unidos existe, pero se realiza bajo principios claros: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida.

“El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que durante el siniestro del pasado 30 de abril, murieron Humberto Rangel Muñoz y Francisco Efraín Beltrán de la Peña, este último conocido como el “Payín”.

Por otras parte, Wendy Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio de “El Pinal”, encontrado el pasado 19 de abril, dio a conocer, que en base a los nuevos datos de prueba que llevan en base a las investigaciones de este caso, los agentes estadounidenses que fallecieron en un accidente, habrían estado en al menos dos fechas previas al operativo en el edificio de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas.