Ciberataque daña neveras de 700 supermercados

El ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, reconoció que en el Ejecutivo hay inquietud sobre la soberanía alimentaria francesa, un día después del ciberataque que afectó a las neveras de unos 700 supermercados del país.

“Este ciberataque afecta al corazón de la soberanía alimentaria francesa y nos inquieta por sus efectos sobre la capacidad de nuestras cadenas de distribución de proporcionar los alimentos a nuestros ciudadanos”, indicó Lescure.

El ministro cifró en 700 los supermercados afectados sobre los 10 mil que existen en el país, por lo que excluyó “cualquier problema de aprovisionamiento”; incluso los que sufrieron este problema ya están recibiendo nuevos productos frescos, afirmó.

El ciberataque se introdujo en el sistema que controla a distancia la temperatura de las neveras de los supermercados y lanzó un programa rápido de descongelación que elevó la temperatura de forma repentina a los 50 grados, lo que malogró los alimentos.

Lescure declaró que pese a los esfuerzos de las empresas en ciberseguridad, “si los grupos externos no lo hacen, existe un riesgo”.

Recordó que los primeros elementos de la investigación apuntan que los piratas aprovecharon una grieta de seguridad en la empresa danesa Danfoss, que controla la temperatura de las neveras, aunque precisó que se ha iniciado una investigación para determinar las causas.

El ciberataque, agregó, “tiene que ser una señal de alarma” para “que cada uno se prepare” para este tipo de hechos.