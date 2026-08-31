Ciclo arranca con más días sin clases en 17 estados

Diecisiete entidades aumentaron sus días de clases suspendidos; la cobertura en educación inicial es de apenas 3.73 %; el abandono en media superior alcanza 11.3 %, y los recursos destinados a evaluar los aprendizajes cayeron 73.7 % en un año, reporta el análisis “Regresar, permanecer, aprender. Siete claves para el regreso a clases 2026-2027”, elaborado por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) del Tecnológico de Monterrey y México Evalúa.

A ese escenario regresan 34 millones 370 mil 623 estudiantes: forman parte de un sistema en el que solo 26 de cada 100 alumnos que ingresan a primaria concluyen una licenciatura, los jóvenes mexicanos obtuvieron 395 puntos en matemáticas frente a los 472 de la OCDE en PISA 2022 y el gasto educativo representa 10 % del presupuesto federal, cinco puntos por debajo del mínimo recomendado por la Unesco.

Sistema en México

El estudio, construido con estadísticas oficiales y estimaciones propias, examina el tamaño del sistema educativo, los días efectivos de clase, las trayectorias escolares, la cobertura, el abandono, los aprendizajes y el presupuesto.

El sistema educativo nacional está integrado por 34 millones 370 mil 623 estudiantes, dos millones 180 mil 559 docentes y 262 mil 351 escuelas de educación básica, media superior y superior, en las modalidades escolarizada y no escolarizada.

Del total de la matrícula, 50.7 % corresponde a mujeres y 49.3 % a hombres. Entre el personal docente, las mujeres representan 61.2 % y los hombres 38.8 %.

En educación básica están inscritos 23 millones 358 mil 341 alumnos, atendidos por un millón 237 mil 782 docentes en 231 mil 913 escuelas. La matrícula está compuesta por 11 millones 568 mil 33 mujeres, 49.5 %, y 11 millones 790 mil 308 hombres, 50.5 %.

En ese nivel laboran 881 mil 576 maestras, equivalentes a 71.2 % del personal docente, y 356 mil 206 maestros, 28.8 %.

La educación media superior concentra cinco millones 492 mil 491 estudiantes, 423 mil 587 docentes y 21 mil 175 planteles. Las mujeres suman dos millones 862 mil 119, 52.1 % de la matrícula, y los hombres dos millones 630 mil 372, 47.9 %.

Entre el profesorado de bachillerato hay 216 mil 220 mujeres, 51 %, y 207 mil 367 hombres, 49 %.

En educación superior están inscritos cinco millones 519 mil 791 estudiantes y laboran 519 mil 190 docentes en nueve mil 263 escuelas.

Suspensiones

El calendario del ciclo escolar 2026-2027 establece 185 días de clases, cinco menos que los 190 programados para 2024-2025 y el mínimo permitido por la Ley General de Educación. Sin embargo, el informe advierte que el número efectivo de jornadas varía entre las entidades debido a conflictos magisteriales, condiciones climáticas e inseguridad.

Entre los ciclos 2024-2025 y 2025-2026, 17 de las 32 entidades aumentaron sus días de clases suspendidos, nueve los redujeron y seis se mantuvieron sin cambios.

Oaxaca pasó de 19 a 28 días sin actividades; Baja California Sur, de seis a 17; Chihuahua, de uno a 16; Colima, de ninguno a 14; San Luis Potosí, de tres a 12; Yucatán, de uno a 12; Tlaxcala, de ninguno a 10, y Nuevo León, de cero a nueve.

También aumentaron las suspensiones en Chiapas, de cuatro a cinco días; Ciudad de México y Tabasco, de uno a cuatro; Guanajuato y Jalisco, de cero a tres; Michoacán, de uno a tres; Hidalgo y Nayarit, de cero a dos, y Veracruz, de uno a tres días.

Aguascalientes, Campeche, Estado de México, Morelos, Puebla y Querétaro no registraron días suspendidos en ninguno de los dos ciclos analizados.

Paro y clima

El paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, considerado el más largo desde 2016, paralizó actividades en Oaxaca, Zacatecas, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.

Las altas temperaturas ocasionaron recortes en el calendario y reducciones de horario en por lo menos 11 estados, particularmente en escuelas sin ventilación o sistemas de climatización. La inseguridad, por su parte, provocó cierres preventivos en planteles de Sinaloa y Guerrero.

De los dos millones 562 mil 258 estudiantes que comenzaron la primaria, dos millones 448 mil 454 la concluyeron, equivalentes a 96 de cada 100.

A secundaria ingresaron dos millones 382 mil 899, es decir, 93 de cada 100, pero sólo dos millones 91 mil 468 terminaron ese nivel: 82 de cada 100. En consecuencia, 18 de cada 100 alumnos que comenzaron la primaria no lograron concluir la secundaria.

El ingreso a la educación media superior registró una reincorporación de estudiantes y alcanzó dos millones 177 mil 803 jóvenes, equivalentes a 85 de cada 100.

A la educación superior ingresaron un millón 44 mil 902 jóvenes, 41 de cada 100 que habían comenzado la primaria. Finalmente, 667 mil 179 terminaron una licenciatura, equivalentes a solo 26 de cada 100.

El abandono escolar en ese nivel alcanzó 11.3% durante el ciclo 2023-2024, casi tres veces el 3.7% registrado en secundaria.

“No se retiene al estudiantado que no aprende”, señala el documento.

Rezago en PISA

El análisis también coloca en perspectiva los resultados de PISA, evaluación en la que México participa desde el año 2000 y en la que siempre se ha mantenido por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en lectura, matemáticas y ciencias.

En PISA 2022, México obtuvo 415 puntos en lectura, frente a los 476 del promedio de la OCDE y los 448 de Chile. El resultado mexicano fue superior a los 410 puntos de Brasil y los 409 de Colombia.

En matemáticas, México alcanzó 395 puntos, mientras que el promedio de la OCDE fue de 472 y Chile consiguió 412. Colombia obtuvo 383 y Brasil 379.

En ciencias, México registró 410 puntos, frente a los 485 de la OCDE, los 444 de Chile y los 411 de Colombia. Brasil alcanzó 403 puntos.