Octubre 13 del 2025
Ciclón “Raymond” deja inundaciones

Las lluvias intensas registradas en distintas regiones del estado han ocasionado el cierre temporal de varios tramos carreteros, así como múltiples inundaciones en zonas urbanas y rurales sin que hasta el momento se reporten víctimas mortales.

El Gobierno de Sonora a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que está activa la atención de reportes de emergencia en coordinación con los tres niveles de gobierno.

Destacó que gracias a las acciones preventivas y de respuesta inmediata se ha logrado mantener saldo blanco durante el paso del ciclón tropical “Raymond” por el estado.

Entre los cierres viales reportados se encuentra el tramo Tepache-Sahuaripa donde el Vado “El Ojito” presenta una fuerte crecida del afluente impidiendo el paso vehicular

En el kilómetro 6 del tramo Tepache-Moctezuma también se mantiene cerrado el tránsito por la crecida de un arroyo.

Otro punto afectado es el tramo Divisaderos-Moctezuma cerrado en el kilómetro 2 debido a la caída de postes y la creciente de un arroyo.

En el tramo Bacanora-El Novillo se reportan deslaves.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) detalló que desde el inicio del fenómeno se ha implementado un plan de monitoreo y respuesta.

También se han atendido reportes de colapsos de drenaje y cierres viales.

Remanentes dejaron lluvias benéficas en BCS

Mientras que en Baja California Sur, los remanentes de la tormenta tropical “Raymond” dejaron lluvias intermitentes, escurrimientos y afectaciones en vialidades, aunque sin daños mayores, confirmaron autoridades durante la sesión de seguimiento del Consejo Estatal de Protección Civil.

El gobernador Víctor Castro Cosío encabezó la reunión y destacó que, pese a los inconvenientes en caminos y calles, las lluvias fueron “más benéficas que perjudiciales” y lamentó que en otras entidades haya población severamente afectada.

