Ciclón “Raymond” deja inundaciones

Las lluvias intensas registradas en distintas regiones del estado han ocasionado el cierre temporal de varios tramos carreteros, así como múltiples inundaciones en zonas urbanas y rurales sin que hasta el momento se reporten víctimas mortales.

El Gobierno de Sonora a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que está activa la atención de reportes de emergencia en coordinación con los tres niveles de gobierno.

Destacó que gracias a las acciones preventivas y de respuesta inmediata se ha logrado mantener saldo blanco durante el paso del ciclón tropical “Raymond” por el estado.

Entre los cierres viales reportados se encuentra el tramo Tepache-Sahuaripa donde el Vado “El Ojito” presenta una fuerte crecida del afluente impidiendo el paso vehicular

En el kilómetro 6 del tramo Tepache-Moctezuma también se mantiene cerrado el tránsito por la crecida de un arroyo.

Otro punto afectado es el tramo Divisaderos-Moctezuma cerrado en el kilómetro 2 debido a la caída de postes y la creciente de un arroyo.

En el tramo Bacanora-El Novillo se reportan deslaves.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) detalló que desde el inicio del fenómeno se ha implementado un plan de monitoreo y respuesta.

También se han atendido reportes de colapsos de drenaje y cierres viales.

Remanentes dejaron lluvias benéficas en BCS

Mientras que en Baja California Sur, los remanentes de la tormenta tropical “Raymond” dejaron lluvias intermitentes, escurrimientos y afectaciones en vialidades, aunque sin daños mayores, confirmaron autoridades durante la sesión de seguimiento del Consejo Estatal de Protección Civil.

El gobernador Víctor Castro Cosío encabezó la reunión y destacó que, pese a los inconvenientes en caminos y calles, las lluvias fueron “más benéficas que perjudiciales” y lamentó que en otras entidades haya población severamente afectada.