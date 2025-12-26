Cierra CSP el 2025 con reconocimientos

El 2025 estuvo marcado por ser el primer año de gobierno de la primera mujer presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien en el transcurso del año fue reconocida por organizaciones y medios de comunicación de relevancia internacional.

En septiembre, la mandataria fue galardonada con el premio Public Officials Award de la Water Environment Federation, por su liderazgo e impulso en proyectos hídricos, particularmente por la implementación del Programa Nacional Hídrico que contempla la captación de agua de lluvia, el saneamiento de los ríos, la tecnificación de distritos de riego, así como la construcción de obras prioritarias.

En abril, fue reconocida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista TIME, reconociendo su formación como científica climática y su enfoque en políticas ambientales, así como su desempeño en las negociaciones con Estados Unidos.

En diciembre, la presidenta fue nombrada como una de las 67 personas más elegantes de la revista The New York Times, particularmente por la integración de piezas elaboradas por mujeres artesanas mexicanas en su estilo personal. En esta lista aparece acompañada de personalidades internacionales, entre actores, cantantes, editores, entre otros como la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump; el papa León XIV; Bad Bunny, entre otros.